TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

Programda ayrıca, farkındalığın sembolü olan pembe kurdele dağıtıldı.

Etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Kocabay, dünya genelinde 2,3 milyon kadını etkileyen meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Erken tanı sayesinde tedavi başarısı büyük ölçüde artıyor. Kadınlarımızın düzenli tarama ve kontrollerini aksatmaması gerekiyor." dedi.

