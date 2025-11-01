Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği geçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 01.11.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesinde meme kanseri farkındalık etkinliği geçekleştirildi.

        Fakültenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Asım Kocabay konuşmacı olarak katıldı.

        Kocabay, dünya genelinde 2,3 milyon kadını etkileyen meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Erken tanı sayesinde tedavi başarısı büyük ölçüde artıyor. Kadınlarımızın düzenli tarama ve kontrollerini aksatmaması gerekiyor." dedi.

        Etkinlikte öğrencilere ve katılımcılara meme kanserinin belirtileri, tarama yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

        Programda ayrıca, farkındalığın sembolü olan pembe kurdele dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!

        Benzer Haberler

        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organı bağışlandı
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organı bağışlandı
        Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri bağışlandı
        Tokat'ta yaşlı kadın dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Tokat'ta yaşlı kadın dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu
        Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"
        TOGÜ'de "Arşivlerin Tanıtımı ve Kullanımı Eğitimi Projesi"
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği
        TOGÜ Ebelik Bölümü akademisyenlerinden meme kanseri farkındalık etkinliği