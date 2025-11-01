Tokat'ta freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durdurdu

Nihat Halaç, AA muhabirine, "Kızılinişin altında frenin patladığını anladım. Çocuklarıma polisi arattım. Araçlara çarpmamak için manevra yaptım ve yanlarından geçtim. Çok şükür can kaybı yaşanmadı." dedi.

Tokat-Sivas kara yolunun Tokat istikametinde 60 AFH 262 plakalı kamyonla seyir halinde olan 53 yaşındaki Nihat Halaç, Kızıliniş mevkisinde frenin tutmadığını fark etti.

