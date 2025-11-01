Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durdurdu

        Tokat'ta, freni patlayan şeker pancarı yüklü kamyonun sürücüsü, aracı, lastikleri yol kenarındaki kaldırıma sürtüp patlatarak durdurmayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 21:23 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:23
        Tokat'ta freni patlayan kamyonun sürücüsü aracı lastikleri kaldırıma sürtüp patlatarak durdurdu
        Tokat'ta, freni patlayan şeker pancarı yüklü kamyonun sürücüsü, aracı, lastikleri yol kenarındaki kaldırıma sürtüp patlatarak durdurmayı başardı.

        Tokat-Sivas kara yolunun Tokat istikametinde 60 AFH 262 plakalı kamyonla seyir halinde olan 53 yaşındaki Nihat Halaç, Kızıliniş mevkisinde frenin tutmadığını fark etti.

        Halaç, yanında bulunan 15 yaşındaki ikiz çocukları Furkan ve Doğukan'a polisi aratarak durumu anlattırdı.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyonun geldiği güzergahta tedbir aldı.

        Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen Halaç, yol kenarındaki kaldırıma sürterek lastiklerini patlattığı kamyonu durdurmayı başardı.

        Lastiklerin kaldırıma sürtmesi sırasında araç içinde savrulan ikizler, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Nihat Halaç, AA muhabirine, "Kızılinişin altında frenin patladığını anladım. Çocuklarıma polisi arattım. Araçlara çarpmamak için manevra yaptım ve yanlarından geçtim. Çok şükür can kaybı yaşanmadı." dedi.

        Tokat-Sivas kara yolunun tek şeridi bir süre trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

