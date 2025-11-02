Habertürk
Habertürk
        Tokat Haberleri

        Tokat'ta gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 19:16 Güncelleme: 02.11.2025 - 19:16
        Tokat'ta gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        K.G. idaresindeki 05 ADN 575 plakalı otomobil, Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrildi.

        Otomobilden son anda dışarı çıkan sürücü yaralandı. Sürücü K.G, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

