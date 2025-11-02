Tokat'ta gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde gölete düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
K.G. idaresindeki 05 ADN 575 plakalı otomobil, Kelkit Çayı kenarındaki gölete devrildi.
Otomobilden son anda dışarı çıkan sürücü yaralandı. Sürücü K.G, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.