        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum, taş işleme ve takı yapımını öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:28
        Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor
        Kentte 10 yıldır usta öğretici olarak Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünde görev alan Şirin Sapmaz, yarı değerli taşları işleyip tespih ve takı yaparak sattığı dükkanında belirli günlerde kadınlar için ücretsiz eğitimler düzenliyor.

        Sapmaz, yaklaşık bir yıldır verdiği eğitimlerle kadınlara sabun, mum, taş işleme ve takı yapımını öğretiyor. Birlikte sohbet etme imkanı bulan kadınlar, el becerilerini geliştiriyor.

        Usta öğretici Şirin Sapmaz, AA muhabirine, daha çok kişiye ulaşmak için eğitimler düzenlediğini söyledi.

        Bu hafta mum eğitimi verdiğini belirten Sapmaz, "Hem etkinlik oluyor hem arkadaşlarla kaynaşma oluyor. Hep birlikte öğreniyoruz. Ben bilgilerimi pekiştiriyorum. Arkadaşlar da öğreniyor. Kadınların ilgisi çok güzel. Her hafta farklı bir etkinlikte yoğunluk ile karşılaşıyoruz. Hem onların eğitimi açısından, hem de kendi gelişmeleri açısından çok güzel işler çıkıyor ortaya. Etkinliklerimize katılan kadınların sayısı değişiyor. 10 ila 15 arasında oluyor. 1 yıl önce 5 kişi ile başladık, gitgide çoğalıyor. Duyuldukça daha da çoğalacak." dedi.

        Eğitime katılan kadınlardan Eda Demirkol da "Bu etkinlik biz kadınlara iyi bir proje oldu. Kadınlar olarak bir araya gelerek hem sohbet ediyoruz hem el becerilerimizi geliştiriyoruz. İletişim açısından birbirimize destek sağlıyoruz. Yeri geldi mi kendimizi bedenen ve ruhen geliştirmek amacımız. Değişiyor bazen 10 gün, bazen 20 günde bir araya geliyoruz. Bulunduğumuz mekana bağlı. Şirin hocamız bizi kırmıyor. Bayağı bir talep oluyor. Etkinlik o kadar iyi." ifadesini kullandı.

        - "Buraya geldiğimizde her olumsuzluğu dışarıda bırakıyoruz"

        Şerife Durmuş ise "Şirin hocamızın etkinliklerine katılıyoruz. Çok güzel etkinlikleri var. Bugün burada mum etkinliği yapıyoruz. Her hafta farklı bir etkinliğimiz oluyor. Buraya geldiğimizde her olumsuzluğu dışarıda bırakıyoruz. Etkinliğe başladığımızda insanın içe yolculuğu gibi. Buradaki yolculuk insanın içsel yolculuğu gibi." diye konuştu.

