Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum, taş işleme ve takı yapımını öğreniyor.

Kentte 10 yıldır usta öğretici olarak Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsünde görev alan Şirin Sapmaz, yarı değerli taşları işleyip tespih ve takı yaparak sattığı dükkanında belirli günlerde kadınlar için ücretsiz eğitimler düzenliyor.

Sapmaz, yaklaşık bir yıldır verdiği eğitimlerle kadınlara sabun, mum, taş işleme ve takı yapımını öğretiyor. Birlikte sohbet etme imkanı bulan kadınlar, el becerilerini geliştiriyor.

Usta öğretici Şirin Sapmaz, AA muhabirine, daha çok kişiye ulaşmak için eğitimler düzenlediğini söyledi.

Bu hafta mum eğitimi verdiğini belirten Sapmaz, "Hem etkinlik oluyor hem arkadaşlarla kaynaşma oluyor. Hep birlikte öğreniyoruz. Ben bilgilerimi pekiştiriyorum. Arkadaşlar da öğreniyor. Kadınların ilgisi çok güzel. Her hafta farklı bir etkinlikte yoğunluk ile karşılaşıyoruz. Hem onların eğitimi açısından, hem de kendi gelişmeleri açısından çok güzel işler çıkıyor ortaya. Etkinliklerimize katılan kadınların sayısı değişiyor. 10 ila 15 arasında oluyor. 1 yıl önce 5 kişi ile başladık, gitgide çoğalıyor. Duyuldukça daha da çoğalacak." dedi.