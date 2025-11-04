Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta bir kişi amcasını tabancayla öldürdü

        Tokat'ta bir kişi tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:17
        Tokat'ta bir kişi amcasını tabancayla öldürdü
        Tokat'ta bir kişi tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.

        Yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

