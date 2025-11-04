Tokat'ta bir kişi amcasını tabancayla öldürdü
Tokat'ta bir kişi tartıştığı amcasını tabancayla öldürdü.
İddiaya göre, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde M.G. ile amcası Cuma. G. (50) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.G, Cuma G'ye tabancayla ateş etti.
Yaralanan Cuma G, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri M.G'yi gözaltına aldı.
