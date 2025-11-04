Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta atık pil toplama yarışması düzenleniyor

        Tokat Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık pillerin doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla bisiklet hediyeli atık pil toplama yarışması düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta atık pil toplama yarışması düzenleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve atık pillerin doğaya zarar vermeden geri dönüştürülmesini sağlamak amacıyla bisiklet hediyeli atık pil toplama yarışması düzenledi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma kapsamında 25 kilo ve üzeri en çok atık pil toplayan 3 kişiye bisiklet hediye edilecek. Son başvuru tarihi 30 Mayıs 2026 olarak belirlenirken hem çevreyi korumak hem de bisiklet kazanma şansı yakalamak isteyen vatandaşlar için başvurular Tokat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü üzerinden alınacak.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Atık pillerin doğaya zarar vermeden geri kazanımı için düzenlediğimiz bu yarışmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de ilk yardım eğitim merkezi hizmete açıldı
        TOGÜ'de ilk yardım eğitim merkezi hizmete açıldı
        Tokat'ta fidan dikim etkinliği yapıldı
        Tokat'ta fidan dikim etkinliği yapıldı
        Tokat'ta bir kişi amcasını tabancayla öldürdü
        Tokat'ta bir kişi amcasını tabancayla öldürdü
        Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor
        Tokat'ta kadınlar bir araya gelerek sabun, mum ve takı yapımını öğreniyor
        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tokat'ta ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tokat'ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 149 bin TL'lik borcu öd...
        Tokat'ta hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 149 bin TL'lik borcu öd...