Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki 5 kişi yaralandı
Şükrü Şahin (55) idaresindeki 60 TL 557 plakalı minibüs, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında yoldan çıktı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Tokat'taki hastanelere kaldırıldı.
