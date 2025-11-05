Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Almus'ta Kur'an kursu öğrencileri için servis aracı alındı

        Tokat'ın Almus ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için servis minibüsü alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:24 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almus'ta Kur'an kursu öğrencileri için servis aracı alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Almus ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için servis minibüsü alındı.

        Kaymakam Emre Çömen'in girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle Almus Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur'an Kursu ve 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yeni minibüs satın alındı.

        Çömen, aracın hayırseverin destekleriyle alındığına işaret ederek, "Bu güzel dayanışma sayesinde çocuklarımız artık daha güvenli şekilde kurslarına ulaşabilecek. Destek veren tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Bu hayırlı hizmetin ilçemize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL

        Benzer Haberler

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sis etkili oluyor
        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde sis etkili oluyor
        Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta yoldan çıkan minibüsteki 5 kişi yaralandı
        Kavgayı önlemek isteyen amcasını kazara vurup ölümüne neden oldu
        Kavgayı önlemek isteyen amcasını kazara vurup ölümüne neden oldu
        Tokat'ta atık pil toplama yarışması düzenleniyor
        Tokat'ta atık pil toplama yarışması düzenleniyor
        TOGÜ'de ilk yardım eğitim merkezi hizmete açıldı
        TOGÜ'de ilk yardım eğitim merkezi hizmete açıldı
        Tokat'ta fidan dikim etkinliği yapıldı
        Tokat'ta fidan dikim etkinliği yapıldı