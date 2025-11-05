Almus'ta Kur'an kursu öğrencileri için servis aracı alındı

Tokat'ın Almus ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri için servis minibüsü alındı.

Kaymakam Emre Çömen'in girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle Almus Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur'an Kursu ve 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yeni minibüs satın alındı.

Çömen, aracın hayırseverin destekleriyle alındığına işaret ederek, "Bu güzel dayanışma sayesinde çocuklarımız artık daha güvenli şekilde kurslarına ulaşabilecek. Destek veren tüm gönül dostlarına teşekkür ediyorum. Bu hayırlı hizmetin ilçemize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.