        Tokat Haberleri

        Tokat'ta tırda 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:00
        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir tırı durdu.

        Ekipler, B.H'nin kullandığı tırda yaptıkları aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakaladı. Tırın sürücüsü B.H, gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

