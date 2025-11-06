Tokat'ta tırda 11 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunda bir tırı durdu.
Ekipler, B.H'nin kullandığı tırda yaptıkları aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakaladı. Tırın sürücüsü B.H, gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
