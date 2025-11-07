Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Erbaa'da okul kantinleri denetlendi

        Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 17:47 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:47
        Erbaa'da okul kantinleri denetlendi
        Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerini denetledi.

        Erbaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerinde denetim çalışması başlattı.

        Okul kantinlerini denetleyen ekipler, hijyen, son tüketim tarihi, ruhsat ve etiket kontrolleri gerçekleştirdi.

        İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

