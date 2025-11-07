Erbaa'da okul kantinleri denetlendi

İlçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Erbaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulların kantinlerinde denetim çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.