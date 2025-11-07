Tokat'ta kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin lira para cezası kesildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 64 bin lira para cezası kesildi.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepekışla Barajı'nda 2 kişinin kaçak avcılık yaptığı bilgisini aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Çevre Doğa Hayvanları Koruma Timi ekipleri, bu kişilerin motorsuz bot ile 135 metre kaçak ağ serdiklerini tespit etti.
El konulan ağ ve bot, İlçe Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edilirken şüphelilere toplam 64 bin lira para cezası kesildi.
