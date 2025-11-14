Tokat'ta yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimleri, hava sıcaklığının düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Özellikle Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.