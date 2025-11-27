Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:19
        Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda C.Ç, E.Ç. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

