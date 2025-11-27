Tokat'ta kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda C.Ç, E.Ç. ve M.K'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
