Tokat Valisi Abdullah Köklü, gazetecilerle bir araya geldi
Tokat Valisi Abdullah Köklü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Köklü, kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda, gazetecilik mesleğinin önemine işaret etti.
Vali Köklü, "Yerel medya, idare tarafından yapılan işleri vatandaşlarımıza ulaştıran, hizmetleri yorumlayan, anlatan, kimi zaman da eleştiren, kimi zaman yapılmamış işleri yapılması için tetikleyen büyük bir görev ifa ediyor. Biz de mümkün olduğu kadar vatandaşımıza sosyal yardımlardan kamu yatırımlarına kadar birçok hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Götürürken de sizlerin vasıtasıyla duyurmaya çalışıyoruz." dedi.
