        Tokat Haberleri

        Tokat'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 17:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:31
        Tokat'ta öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
        Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

        Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren H.P. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında R.K. idaresindeki 60 TD 666 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.


        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki 22 kişi yaralandı.


        Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

