Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2026 yılı yatırım projelerini düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 19:46 Güncelleme: 16.02.2026 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erbaa Belediyesi yaklaşık 2 milyar liralık yatırım projelerini tanıttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 2026 yılı yatırım projelerini düzenlenen toplantıda kamuoyuna tanıttı.

        Park Vadi Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Başkan Karagöl ve beraberindeki basın mensupları, şehir genelinde hayata geçirilmesi planlanan proje alanlarını ziyaret etti.


        Program kapsamında Park Vadi 3 ve 4'üncü etaplar ile Park Vadi Spor Kompleksi gezildi. Güneş Enerji Santrali'nin 1 ve 2'nci etapları, Atık Su Arıtma Tesisi, hayvan barınağı, Katı Atık Tesisi ve Galericiler Sitesi yerinde incelendi.

        Karagöl, hazırlanan projelerle ilçeye yaklaşık 2 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu projeler bir anda planlanan ya da kısa sürede yapılabilecek işler değil. Yıllara yayılan bir sürecin parçalarıdır. Kimisi belli bir seviyeye gelmiş, kimisi devam eden, kimisi ihale sürecinde olan projelerdir." dedi.

        Yeni yapılacak su arıtma tesisinin yaklaşık 500 milyon liralık yatırım olduğunu ifade eden Karagöl, "Çevre projeleri için ayırdığımız ödenek 700 milyon lira. Altyapı, üstyapı, yeni bulvarların açılması, galericiler sitesi, toplu konut ve diğer projeleri bir araya getirdiğimizde yaklaşık 2 milyarlık bir yatırımdan söz ediyoruz." diye konuştu.

        Yatırımların kente ekonomik ve sosyal katkı sağlayacağını vurgulayan Karagöl, "Bu geri dönüş olarak şehre katkı sağlayacak. Biz insanlara istihdam sağlayacağız, oturacakları evleri sağlayacağız, bununla beraber insanların ailesiyle eşiyle çocuğuyla rahat rahat vakit geçirecekleri alanlar sağlayacağız kültür ve sanata imkanı sağlayacağız amacımız insanlara Erbaa’da yaşatabilmek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        İran, Hürmüz'de tatbikat başlattı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta 55 bin 440 adet sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
        Tokat Genç Çiftçi Akademisi programı başladı
        Tokat'ta 55 bin sentetik ecza ele geçirildi
        Tokat'ta 55 bin sentetik ecza ele geçirildi
        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi
        TOGÜ'de değişen dünya ve eğitim söyleşisi düzenlendi
        Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı
        Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı
        Tokat'ta elektrik akımına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı
        Tokat'ta elektrik akımına kapılan genç son yolculuğuna uğurlandı