Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta ramazan davulcuları son provalarını yaptı

        Tokat'ta 21 ramazan davulcusu görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 17:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta ramazan davulcuları son provalarını yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta 21 ramazan davulcusu görev yapacak.


        Tokat Belediyesi tarafından belirlenen 21 davulcu Tarihi Sulusokak'ta son provalarını yaptı. Davulcular maniler söyleyerek davul çaldı.

        Zabıta Müdürü Mustafa Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatlarıyla ramazan hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

        Ramazan davulcularının belirlendiğini ifade eden Koca, "Ramazan ayının manevi havasını yaşamak, gelenek ve kültürümüzü yaşatmak adına sahur vaktinde vatandaşlarımızı uyandırmak için davulcu personelimiz ile hizmet etmekteyiz. Şehrimizdeki 42 mahallemizde 21 davulcumuz hizmet edecek. Ramazan ayının şehrimize, ülkemize ve İslam alemine hayır ile huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Otuz yıldır ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırdığını belirten Ömer Oruç ise "Ramazanda sahurda davul çalıyoruz. Tüm Tokat halkına hayırlı uğurlu olsun. Herkesin ramazanı mübarek olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        İmamoğlu, Özkan, Gün ve Yanardağ için iddianame
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        Japon SUV için yerli üretim talebi
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        F.Bahçe'nin Nottingham 11'i netleşiyor
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Süreç komisyonu raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da çatışma herkese kaybettirir
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Arkadaşını öldürdü! Günlerce gidip cesedine baktı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Davayı kazandı
        Davayı kazandı
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Ortaokulda bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı!
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        Paris İstinaf Mahkemesi de TMSF’yi haklı buldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Diş muayenesine gidiyorlardı... Anne ile kızını kaza ayırdı!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        Takaiçi Sanae ülkenin 105. başbakanı seçildi
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"

        Benzer Haberler

        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, teknoloji odaklı çalışmaları inceledi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, teknoloji odaklı çalışmaları inceledi
        Tokat'ta arazide çöküntü oluştu
        Tokat'ta arazide çöküntü oluştu
        Tokat'ta "Sanat Günleri Çini Sergisi" açıldı
        Tokat'ta "Sanat Günleri Çini Sergisi" açıldı
        Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
        Toktalı kadınların elinde şekillenen çiniler görücüye çıktı
        Toktalı kadınların elinde şekillenen çiniler görücüye çıktı