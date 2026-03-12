Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat Defterdarı Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti

        Tokat Defterdarı Servet Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 16:01
        Tokat Defterdarı Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti

        Tokat Defterdarı Servet Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yılmaz'a Müdür Yardımcısı Öznur Özbek eşlik etti.


        Ziyarette, belediye muhasebe sistemlerinin Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine aktarılması süreci hakkında kapsamlı değerlendirme yapılarak, sistemin sağladığı kolaylıklar ve belediyeye kazandıracağı verimlilik üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

