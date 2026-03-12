Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Turhal'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Turhal ilçesinde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turhal'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

        İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tokat'ın Turhal ilçesinde program düzenlendi.

        Turhal Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda günün anlam ve önemi belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryo gösterisi sunuldu.

        Okul öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programının ardından Osman Gazi MTAL Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Tolga Bozkurt’un katkılarıyla öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve İstiklal Marşı’nın yazılış ruhunu tanıma fırsatı buldu.

        Programa katılan öğretmenlere, öğrencilere ve misafirlere, öğrencilerin yaptığı 12 Mart temalı kitap ayraçları hediye edildi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?

        Benzer Haberler

        Tokat Defterdarı Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti
        Tokat Defterdarı Yılmaz, Pazar Belediye Başkanı Pervanlar'ı ziyaret etti
        Pazar ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
        Pazar ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
        Tokat'ta kaldığı apartta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
        Tokat'ta kaldığı apartta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
        Başçiftlik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
        Başçiftlik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
        Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kut...
        Yeşilyurt'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kut...
        TOGÜ öğrencileri eczanelerde deneyim kazanıyor
        TOGÜ öğrencileri eczanelerde deneyim kazanıyor