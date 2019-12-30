Kaçak kazı yapan şahsa jandarmadan baskın

Tokat'ın Zile ilçesi kırsalında izinsiz kazı yapan şahıslar Jandarma tarafından yapılan baskında suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Selamet Köyü kırsalında bulunan Sarı Çiğdemlik tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kazı yaptığı bölgede suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada; 2 adet detektör ve 2 adet kazma ele geçirildiği bilgisine ulaşılırken, şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği öğrenildi.

TOKAT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.