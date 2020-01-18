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Yargı reformuyla genç avukatlar yılda 360 bin yeni dosya sahibi oldu

İHA

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu kapsamında genç avukatların yılda 180 bin olayda 360 bin dosya sahibi olduğunu söyledi.

Yargı reformuyla genç avukatlar yılda 360 bin yeni dosya sahibi oldu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yargı reformu kapsamında genç avukatların yılda 180 bin olayda 360 bin dosya sahibi olduğunu söyledi.
Tokat Barosu’nun kentte düzenlediği mesleki eğitim semineri ve meslekte 40 ve 50 yılını dolduran avukatlar için ödül töreni düzenledi. Tokat’ta bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun gündeminde, yargı reformuyla birlikte yılda avukatların yıllık 360 bin yeni dosyanın sahibi olması vardı. 360 bin yeni dosya ile birlikte avukatlara iş ve istihdam oluşturulduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, “Yargı reformu kapsamında müdafi bulundurma zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği, duruşmada da yine avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda; yılda ki artabilir; vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da; 180 bin çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve istihdam oluşturmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu; vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur” şeklinde konuştu.
Konuşmanın sonunda Başkan, meslekte 40 ve 50 yılını dolduran avukatlar ile hayatta olmayan avukatların yakınlarına plaket verdi. Programın basına kapalı olan 2’inci kısmında Başkan Feyzioğlu, katılımcı avukatlara yargıda zaman tasarrufu sağlayan seri muhakeme ile dava konusunda bilgilendirme yaptı.

TOKAT

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:18
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  • İKİNDİ 15:19
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  • YATSI 19:04
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