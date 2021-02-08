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Hilal'i çıkartınca logo İsrail bayrağına benzedi Zile Belediyesi'nin logosundan hilal çıkartıldı, değiştirilen logonun İsrail ve Yunanistan bayraklarına benzemesi tepkilere neden oldu

İHA

Hilal'i çıkartınca logo İsrail bayrağına benzedi Zile Belediyesi'nin logosundan hilal çıkartıldı, değiştirilen logonun İsrail ve Yunanistan bayraklarına benzemesi tepkilere neden oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, CHP'li Zile Belediyesi’nin içerisinde hilal olan logosunu değiştirmesine tepki gösterdi.
Tokat’ın Zile ilçe belediyesi yaklaşık 10 yıldır kullanılan logosunu, AK Parti ve MHP gruplarının ret oyuna karşılık CHP’li meclis gurubunun çoğunluğu ile değiştirildi. Yeni logonun Yunan bayrağı ve İsrail’in sembolüne benzetilmesi parti gruplarının yanı sıra vatandaşların tepkisine neden oldu. 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılan logoya karşı vatandaşlar sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi.

"Hilalden mi rahatsızlık var?"
MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, içerisinde hilal olan bir logonun kaldırılarak Yunan bayrağını andıran logoyla değiştirilmesine anlam veremediklerini söyledi. Başkan İpek, insanların tepkisini çeken bu hatadan dönülmesini arzu ettiklerini ifade eden Başkan İpek, “Logoda hilal simgesi varken bir Yunan simgesini getirmesine anlam veremedik. Yani Zile ilçemiz tarihi konumuyla Tokat'ımızın en eski ilçelerinden. Neden böyle bir atak yaptı sayın başkan anlam vermedik. İnşallah en yakın zamanda kendisinden bir açıklama bekliyoruz. Yani oradaki hilalden mi rahatsızlık var? Yani oradaki başka bir şeylerden mi rahatsızlık var? Türkiye'de yaşayan bir insan olarak Yunan’ın albümünü oraya getirip koyması bizi rahatsız etti” dedi.
AK Parti ve MHP guruplarının ret oyuna karşı çoğunlukta olan CHP’li belediye meclisi gurubunun oyu ile logonun değiştirilmiş olduğunu belirten Başkan İpek, “Önceki logoda hilal, yeni logoda ise Yunan bayrağını simgeleyen bir logo var. Yani bunu neden bu şekilde yaptı, neden yapıldı? Birileri tarafından mı yapıldı? Neyden rahatsız olundu buradaki logodaki hilalden mi rahatsızlık var? Başka bir şeyden mi rahatsızlık var? Onun için bir açıklama bekliyoruz sayın başkandan” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Zile Belediyesinin web sitesinde logonun öyküsü ile ilgili bilgilere yer verildi. Logonun 3 adet V harfinin birleşimden müteşekkil büyük bir V harfinden oluşmakta olduğu, bu üç V harfi Roma İmparatoru Sezar’ın Zile’den Roma’ya gönderdiği dünyanın en kısa mektubu Veni Vidi Vici (geldim, gördüm, yendim) sözlerini temsil etmekte olduğu kaydedildi. Bu üç adet V harflerine bağlı 12 çizginin de Zile de egemenliklerinin sürdüren 12 medeniyeti (Asur, Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma, Bizans, Danişmendliler Selçuklular, İlhanlılar, Ertanoğulları Kadı Burhanettin ve Osmanoğulları) temsil etmekte olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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