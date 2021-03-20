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Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

DHA

Motosikletin bisiklete çarpmasıyla 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza kamerada


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü Şehri Kayabaş (71), hayatını kaybetti. Motosikletteki 2 kişi de yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 15.30 sıralarında D100 kara yolunda meydana geldi. Bisikletiyle kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Şehri Kayabaş'a, Erbaa'dan Niksar istikametine seyir halinde olan Hasan Malkoç yönetimindeki 16 SRK 17 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, Şehri Kayabaş olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Hasan Malkoç ile arkasındaki İbrahim Balahor ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şehri Kayabaş'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına da yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-03-20 18:22:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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