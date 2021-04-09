Tokat’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zile Çorum kara yolunda Üçköy köyü girişinde kamyonet, hafif ticari ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan M. M (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Z.D. (50) ile A.D. (56) tedavi altın alındı. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.