Tokat’ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Tokat’ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Zile Çorum kara yolunda Üçköy köyü girişinde kamyonet, hafif ticari ve otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan M. M (57) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Z.D. (50) ile A.D. (56) tedavi altın alındı. Jandarma ekipleri trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.