Baba ile oğlu bir hafta ara ile korona virüse yenik düştü

İstanbul’da korona virüs tedavisi görürken oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybeden baba da Tokat'ta toprağa verildi.

İstanbul'da yaşayan yerel ses sanatçısı Murat Akkaya (61) ile oğlu Mesut Akkaya (40) korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan baba ile oğlu bir hafta ara ile yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mesut Akkaya, 29 Nisan'da memleketi Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde toprağa verildi. Yaşanan acı olaydan yaklaşık bir hafta sonra ise baba Murat Akkaya hayatını kaybetti. Akkaya’nın cenazesi köyüne getirilerek oğlunun yanında toprağa veridi. Baba ile oğlunun bir hafta ara ile hayatını kaybetmesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.