Karakuş Erbaa’nın gururu oldu Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kara Harp Okulu birincisi olan Teğmen Hacı Osman Karakuş'u evinde ziyaret etti

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Kara Harp Okulu birincisi olan Teğmen Hacı Osman Karakuş'u evinde ziyaret etti.

Erbaalı Teğmen Hacı Osman Karakuş'un Kara Harp Okulu birincisi olması Erbaa’da sevinçle karşılandı. Birincilik belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Karakuş geçtiğimiz gün Erbbaa’ya döndü. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Karakuş ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Bu arada Karakuş ve ailesi ile bir süre sohbet eden Karagöl yaptığı açıklamada, “Bu gurura vesile olan Karakuş ailesine teşekkür ediyor, genç teğmenimize meslek hayatı boyunca başarılar diliyorum” dedi.

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