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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta şehit düşen askerler törenle anıldı

İHA

Tokat'ta şehit düşen askerler törenle anıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 14 Ekim 1997 ve 7 Aralık 2009 tarihlerinde şehit olan 11 asker için anma programı düzenlendi.
Reşadiye ilçesinde 24 yıl önce bölücü terör örgütü PKK tarafından pusu kurarak şehit olan 4 asker ve 7 Aralık 2009 tarihinde aynı bölgede teröristlerin ateş açması sonucu şehit edilen 7 asker, düzenlenen törenle anıldı.
Sazak şehitliği olan 7 askerin anıtın hemen yanına, 14 Ekim 1997 tarihinde şehit olan 4 asker için de Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehitlik yapılarak birleştirildi ve şehitler için 14 Ekim tarihi anma programı olarak düzenlendi.
Anma töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törende konuşma yapan Reşadiye İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Metin Kuru, şehitlikte anıtı bulunan 11 şehit hakkında bilgiler verdi.
Reşadiye merkez cami imamı İsa Aytekin’in Kuranı Kerim tilaveti okumasının ardından Reşadiye İlçe Müftüsü Süleyman Erberk tarafından dua edildi.
Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek; “Sazak şehitliğimizde daha evvel 14 Ekim ve 7 Aralık tarihlerinde anma programı yapıyorduk. Şehitlikte yapılan düzenlemeyle artık 14 Ekim tarihinde şehitlerimiz için burada anma programı yapmaya devam edeceğiz. Bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize, ailelerine ve şehit yakınlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum" dedi.
Şehitlikte anma töreni sonrası protokol üyeleri tarafından şehitlik giriş alanında 11 askeri temsilen 11 fidan dikildi. Anma programına Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye başkanı Mustafa Yılmaz, Tokat Köklüce Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Erdal Özköroğlu, Reşadiye İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Metin Kuru, kurum amirleri ve askerler katıldı.
Olay; Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak köyü kırsalında, 14 Ekim 1997 tarihinde görevden dönen güvenlik güçleri, saat 18.30 sıralarında bir grup teröristin saldırısına uğramış, saldırıda Astsubay Çavuş Kani Çağlak, erler Serdar Eraydın, Serhat Göksel ve Nurettin Sevinç şehit olmuştu. Terörist saldırıda 3 asker de yaralanmıştı.
7 Aralık 2009 tarihinde de aynı bölgede ReşadiyeSazak köy grup yolu Kuruçeşme mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca askeri araca ateş açılması sonucunda araçta bulunan 7 asker şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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