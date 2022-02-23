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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de ilk, startı verildi

İHA

Türkiye'de ilk, startı verildi

Tokat’ta Türkiye’de de ilk kez gerçekleşecek olan ulusal ‘Özel Eğitimde Özel İnsanlar’ yarışmasının startı verildi.
Tokat Belediyesi ile Tokat Kent Konseyi işbirliğinde özel eğitimde en iyi örnekleri aramak ve ödüllendirmek için yola çıkılan yarışmanın tanıtımı yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Başkanı Abdullah Gürbüz ve ekibin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Eroğlu, Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi olarak özel gereksinimli bireylerle ilgilenen özel insanların ödüllendirilmesi gerektiğine inanarak yarışma düzenlendiğine dikkat çekerek, “Amacımız onları yüreklendirmek, iyi örnekleri yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmaktır. Özel gereksinimli bireylerimizin ihtiyaçlarına dikkat çekmek suretiyle farkındalık uyandırmak Tokat Belediyesi ve Tokat Kent Konseyi olarak bu yarışmayı gerçekleştirmekteki öncelikli gerekçemizdir" dedi.

Yarışmaya başvurular elektronik ortamda yapılacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “Dereceye giren iyi örnek sahipleri ödüllerini alacaklar. Yarışmaya birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL hediye çeki verilecek. Dördüncü olan ise jüri özel ödülü hak kazanacak. Yarışmaya son başvuru 24 Nisan olarak belirlendi. Ödül töreni 13 Mayıs'ta gerçekleşecek. Başvurular tokatozelegitim.com adresinden yapılacaktır. Başvuru linki ve yarışma sonuçlarına tokat.bel.tr web adresinden ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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