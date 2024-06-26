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        Haberler Gündem Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara neden oldu - Güncel haberler

        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda yangın çıktı

        Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:29
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        Baz istasyonu trafosunda yangın çıktı
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        Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında bulunan baz istasyonu trafosunda yangın çıktı.

        Trafodan alev çıktığını görenlerin ihbarı üzerine yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında trafoda hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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