Tokat'ta baz istasyonu trafosunda yangın çıktı
Tokat'ta baz istasyonu trafosunda çıkan yangın hasara yol açtı
Giriş: 26.06.2024 - 20:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 20:29
Tokat-Turhal kara yolu eski havalimanı kavşağında bulunan baz istasyonu trafosunda yangın çıktı.
Trafodan alev çıktığını görenlerin ihbarı üzerine yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında trafoda hasar meydana geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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