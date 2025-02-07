TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru şartları ve ödeme planı belli mi?
TOKİ 250 bin konut projesine dair detaylar araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yapılan duyuruda "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacağı duyuruldu. Peki TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları başladı mı? TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru şartları ve ödeme planı belli mi?
TOKİ başvuruları 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. En son Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. İşte TOKİ sosyal konut projesinde son durum
VALİLİKLERE SOSYAL KONUT YAPILABİLECEK ARAZİLERİN BELİRLENMESİ İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor.
Buna göre, Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi.
Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Anayasa'daki "konut hakkı"nın vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.
Nüfusa göre konut yapılacak
Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.
Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
Öte yandan TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.
Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi.
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları da gündemde yer alıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, başvuru yapılan ilde ikamet etmeleri, belirli bir gelir seviyesinin altında olmaları ve konut sahibi olmamış olmaları gerekmektedir. Detaylı başvuru şartları ve ödeme planı ile ilgili bilgiler, başvuru tarihleri açıklandığında TOKİ tarafından duyurulacaktır.
İHALE TARİHLERİ AÇIKLANDI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.
Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.
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