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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satışı ne zaman yapılacak, iş yerleri nerede, ödeme planı nasıl, çevrim içi teklif verilebilir mi?

        TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman ve nerede?

        TOKİ, 33 ilde bulunan 454 iş yerini satışa sunacağını duyurdu. Alıcılar, iş yerlerini yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade imkânıyla satın alabilecek. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar iki gün sürecek ve katılımcılar dilerlerse çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, TOKİ iş yeri satışı hangi tarihlerde ve hangi illerde yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:52
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        TOKİ, 33 ilde toplam 454 iş yerini satışa sunacağını duyurdu. Açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, isteyenler www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek. İşte, TOKİ'nin iş yeri satışına dair merak edilen detaylar...

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        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

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        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

        TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

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        TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

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        İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

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