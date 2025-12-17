TOKİ 37 ilde 252 arsa satışı: 252 arsa için belirlenen ödeme planı nasıl, satış tarihi belli mi?
TOKİ, 37 ilde bulunan toplam 252 arsayı satış listesine aldı. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar kapsamında arsalar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek kapalı müzayedelerde yatırımcılarla buluşacak. Müzayedeye katılım sağlamak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL ile 10 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. İşte, TOKİ 37 il 252 arsa satışı detayları
TOKİ, 37 ilde yer alan 252 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalarda alıcılar, diledikleri arsayı 48 aya varan vadelerle satın alabilecek. Peşin ödeme tercih edenler için ise yüzde 15 oranında indirim avantajı sunulacak. TOKİ’nin 252 arsasının hangi illerde bulunduğu ve satış tarihinin ne olduğu merak edilirken, tüm ayrıntılar belli oldu. İşte detaylar
TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
ARSALAR NEREDE?
Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.
TOKİ 37 İL 252 ARSA ÖDEME PLANI
- Yüzde 25 peşin, 48 ay vade
- Yüzde 40 peşin, 36 ay vade
- Peşin ödemede yüzde 15 indirim
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL
Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL
Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL
Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL
Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL
Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için 10.000.000-TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.