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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı nerede ve ne zaman yapılacak, arsa nitelikleri nedir hangi illerde yer alıyor, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman yapılacak, arsaların niteliği nedir?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 44 ilde muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan 552 arsayı satacağını açıkladı. Açık artırma yöntemi ile satılacak arsalar yüzde 25 peşinat ile alıcısını bulacak. Ek olarak peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:12
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        1

        TOKİ, 44 ilde 552 arsayı açık artırmayla satıyor. İki gün sürecek müzayedede konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar alıcısını bulacak. İşte, TOKİ 44 ilde 552 arsa satışı tarihi, ödeme planı ve diğer detaylar...

        2

        TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        3

        ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.

        4

        TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

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