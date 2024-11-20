Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 44 ilde 882 arsayı açık arttırmayla satacak! TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve hangi illeri kapsıyor?

        TOKİ 44 ilde 882 arsayı açık arttırmayla satacak! TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve hangi illeri kapsıyor?

        Arsa almak isteyen vatandaşlar TOKİ'nin 44 ildeki 882 arsa satışı detaylarını sorguluyor. TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor. Açık arttırmaların kasım ayında yapılacağı biliniyor. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve hangi illeri kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ arsa satışı için detayları duyurdu. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek. Peki TOKİ arsa satışı ne zaman, saat kaçta ve hangi illeri kapsıyor?

        2

        TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Açık artırmalar, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

        Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, arsa alıcılarına iki farklı ödeme planı sunuyor;

        Yüzde 25 peşin - 48 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 peşin - 36 ay vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        3

        TOKİ 44 İLDE 882 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İller ve satışın yapılacağı tarihler şöyle;

        27 Kasım: Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla

        28 Kasım: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ

        29 Kasım: Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Van

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Yayalara çarptı hayatını kaybetti!
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Patatesi kızartmak ilk kimin aklına geldi?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        A Mill Takım'a Karadağ şoku!
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        Marmara'da lodos, 5 bölgede sağanak
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Trafikte saldırıya uğradı
        Trafikte saldırıya uğradı
        İngiliz markada yeni dönem
        İngiliz markada yeni dönem
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Bayraktar TB3 SİHA'dan dünya havacılık tarihinde bir ilk!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı