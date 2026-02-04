TOKİ 46 ilde 460 konut ve iş yeri satıyor: Konut ve iş yeri için belirlenen ödeme planı nasıl?
TOKİ, 17-18 Şubat tarihlerinde 45 ilde 460 gayrimenkulü satıyor. Konut ve iş yerlerinden oluşacak müzayede Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek ancak isteyenler, "muzayede.emlakyonetim.com.tr" üzerinden çevrim içi olarak da teklif verebilecek. Peki, gayrimenkul satışı için belirlenen ödeme planı nasıl?
TOKİ 45 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?
TOKİ 45 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde satışa çıkaracak.
Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.
Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ 45 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI
İş yerleri: 373 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade
Konut: Yüzde 25 peşin 120 ay vade
GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE?
Konutlar: Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.
İş yerleri: yrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak.