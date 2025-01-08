TOKİ, 46 ilde toplam 552 farklı arsayı satışa sunuyor. Toplam 7 milyon 374 bin 4 metrekare büyüklüğünde olan ve muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 lira olarak belirlenen arsalar için iki farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Müzayedeye katılacak alıcılar, arsaları yüzde 25 peşinat ile 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinat ile 36 ay vadeli ödeme planlarıyla satın alabilecek. İşte, satışa sunulan arsalarla ilgili detaylar...