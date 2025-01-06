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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 46 ilde 552 arsa satıyor! TOKİ 552 arsa satışı ne zaman nerede yapılacak, hangi illerde, ödeme planı seçenekleri nedir?

        TOKİ 46 ilde 552 arsa satıyor! TOKİ arsa satışı ödeme planı ve iller

        TOKİ, 46 ilde 52 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Muhammen bedeli 19 milyar 186 milyon 491 bin 908 lira olan toplam 7 milyon 374 bin 4 metrekare büyüklüğündeki arsalar için iki farklı ödeme planı sunuluyor. Müzayede teklif verecek alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:41
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        TOKİ, 46 ilde 552 arsayı satıyor. Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara iki gün sürecek müzayedede teklif vererek sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte, TOKİ 46 ilde 552 arsa satışı detayları...

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        TOKİ 46 İL 552 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        Arsalar 9-10 Ocak tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. İl dağılımı şöyle;

        9 Ocak 2025: Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Samsun, Trabzon, Sinop, Artvin, Karabük.

        10 Ocak 2025: Van, Mardin, Ankara, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Karaman, Aksaray, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Çorum, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Erzurum, Ağrı, Batman, Siirt, Muş.

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        TOKİ 46 İL 552 ARSA SATIŞI NEREDE?

        Satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek aynı zamanda çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Adresler şöyle;

        İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/ İstanbul.

        Ankara Bilkent Otel Ve Konferans Merkezi Çankaya/ Ankara.

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        ÖDEME PLANI NEDİR?

        Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

        Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

        Peşin tekliflerde yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

        Müzayede anında peşin teklif alındıktan sonra vadeli teklife dönülmeyecektir.

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