        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı ve vade seçenekleri neler, çevrim içi teklif verilir mi?

        TOKİ, toplam 340 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 47 farklı ilçede bulunan arsalar için, İstanbul ve Ankara'daki müzayede salonlarından teklif verilebilecek; ayrıca çevrim içi katılım seçeneği de alıcıların kullanımına açık olacak. Satış kapsamındaki arsaların hangi bölgelerde yer aldığı ve ödeme koşullarının nasıl olacağı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte, TOKİ 340 arsa satışı hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 09:48 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:48
        1

        TOKİ, ülke genelinde 47 ilde bulunan 340 arsayı satışa sunacağını açıkladı. Arsa almak isteyenler, taşınmaz bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyip kalan tutarı 24 aya kadar taksitlendirebilecek. Bedelin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılar için ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Açık artırmalar iki gün boyunca İstanbul ve Ankara’daki müzayede salonlarında gerçekleştirilecek; bu şehirlerde bulunamayanlar da çevrim içi sistem üzerinden teklif verebilecek. İşte, TOKİ satış takvimi

        2

        TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR

        TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        - İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.

        3

        ARSALAR NEREDE?

        Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        - Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

        - Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

        Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

        Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

        Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
