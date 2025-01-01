TOKİ, 47 ilde toplamda 346 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Satışa çıkacak taşınmazlar arasında hem iş yerleri hem de konutlar bulunuyor. Müzayedeler, Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da iki gün süresince gerçekleştirilecek. Katılımcıların, açık artırmaya katılabilmek için önceden belirlenen katılım bedelini ödemesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, iş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sunularak alıcılara ödeme kolaylığı sağlanıyor. İşte, bu önemli satışla ilgili tüm detaylar...