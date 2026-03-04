TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı

Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 şeklindeki TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...