TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı
Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi aşaması etap etap sürüyor. Başvuruların yoğunluğu nedeniyle sonuçlar tek seferde değil, şehir şehir açıklanıyor. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları tamamı ne zaman açıklanacak? TOKİ kura sonucu ve isim listesi sorgulama ekranı
Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 şeklindeki TOKİ kuraları çekilmeye devam ediyor. Kura tarihleri, haftalık olarak belirleniyor ve TOKİ’nin resmi internet sitesi (toki.gov.tr) ile sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediliyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı...
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede kura çekimi Şubat- Mart içerisinde tamamlanacak. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.