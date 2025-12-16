Habertürk
        TOKİ 500 bin sosyal konut kura tarihi 2025: TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura tarihi 2025: TOKİ kura çekimi ne zaman?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kuralarında geri sayım sürüyor. 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlanacak başvurularının ardından, hak sahipleri kura çekimiyle belirlenecek. Kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihi...

        Giriş: 16.12.2025 - 23:44 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:44
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) sosyal konut kura çekimi için bekleyiş başladı. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak nitelendirilen konut projesi ile, dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, kura çekimi il il gerçekleşecek. Yapılacak kura çekiminin ardından hak sahiplerinin olduğu isim listesi açıklanacak. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. İsim listesi ile hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        3

        TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden başladı. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

        4

        TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

        Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

        5

        TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

        TOKİ konutları Mart 2027 yılı itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.

