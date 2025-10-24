TOKİ 500 bin sosyal konut tanıtım töreni canlı izle ekranı! TOKİ 500 bin sosyal konut tanıtım töreni nereden izlenir?
TOKİ 500 bin sosyal konut için beklenen gün geldi. Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni'nde projenin detaylarını açıklayacak. "Ev Sahibi Türkiye" sloganı ile yola çıkan kampanya sayesinde dar gelirli vatandaşlar, uygun fiyatlı ve uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olacak. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut tanıtım töreni ne zaman, saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut tanıtım töreni canlı izle ekranı ve projeye ilişkin detaylar...
TÜRKİYE TARİHİNİN "EN BÜYÜK" SOSYAL KONUT PROJESİ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" sosyal konut projesini hayata geçiriyor.
"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.
Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NEDİR, ÖDEME PLANI NASIL, KİMLER FAYDALANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını, inşa edilecek evlerin büyüklükleri, ödeme durumu ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.
Törende, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere de anahtar teslimi yapılacak.
Bakan Kurum, tanıtım törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TANITIM TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin tanıtım töreni tarihi, saati ve yeri belli oldu.
500 Bin Sosyal Konut Tanıtım Töreni, 24 Ekim 2025 Cuma bugün saat 14.00’te başlayacak. Tören, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ili kapsayan proje ile ilgili resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
‘’Yüzyılın Konut Projesi Başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı M. Levent Sungur'un katılımlarıyla 500.00 Sosyal Konut Projemizi milletimizle paylaşıyoruz.
14.00
İstanbul Kayaşehir.’’
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT TANITIM TÖRENİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ 500 bin sosyal konut tanıtım töreni, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLECEK
Projeyle bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun koşullarla konuta erişimi sağlanacak.
Aynı proje kapsamında İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
Piyasa rayiç bedelinin yarısına kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.