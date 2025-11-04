Habertürk
        TOKİ 51 ilde 512 arsa satıyor! TOKİ 512 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak ve ödeme planı nasıl, arsalar nerede, katılım şartları nedir?

        TOKİ 51 ilde 512 arsayı satışa çıkarıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak açık artırmaya katılım için alıcıların 5 bin TL ile 40 milyon TL arasında değişecek katılım tutarını yatırması gerekiyor. Fiziksel müzayede İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek olup, isteyenler çevrim içi teklif de sunabilecek. İşte, TOKİ 51 ilde 512 arsa satışı hakkında detaylar

        Giriş: 04.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 05.11.2025 - 07:22
        TOKİ, 51 ilde 512 arsayı açık artırma ile satışa çıkarıyor. İki gün sürecek müzayede kapsamında alıcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile alabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim yapılacak. İşte, TOKİ 18-19 Kasım 2025 arsa satışı hakkında tüm ayrıntılar

        TOKİ 51 İL 512 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        TOKİ 51 ilde 512 arsayı 18-19 Kasım 2025 saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde satışa çıkaracak:

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

        İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara

        HANGİ ARSA, NE ZAMAN SATILACAK?

        18 Kasım 2025 Çarşamba – Saat: 10.30

        Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yalova, Yozgat.

        19 Kasım 2025 Çarşamba – Saat: 10.30

        Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.

        ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar, yüzde 25 peşin kalan tutarı ise 24 ay vade ile ödeyerek istediği arsayı alabilecek. Peşin ödemelere ise yüzde 20 indirim yapılacak.

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen Bedeli 50.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000 TL,

        Muhammen Bedeli 50.001 TL ile 200.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,

        Muhammen Bedeli 200.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

        Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

        Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 5.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 5.000.001 TL ile 11.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 11.000.001 TL ile 30.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

        Muhammen Bedeli 30.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

        Muhammen Bedeli 200.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        İNTERNET KATILIMCILARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

        Şartname: Mavi kalemle, el yazısı ile eksiksiz doldurulmalıdır.

        Onay ve imza: Her sayfada isim ve soyisim yazılmalı, imzalanmalı ve “Okudum, anladım.” ifadesi yer almalıdır.

        Şirket katılımı: Her sayfada şirket kaşesi ve yetkili imzası bulunmalıdır.

        Tarama: Belgeler okunaklı, eksiksiz ve tek dosya (en fazla 10 MB) olarak gönderilmelidir.

        Adres: Açık ve eksiksiz biçimde yazılmalıdır.

        Dekont: Başkası tarafından yatırıldıysa açıklama kısmına katılımcının adı ve soyadı yazılmalıdır.

