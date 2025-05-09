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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 53 ilde 157 konut ve 200 iş yeri satışı tarihi ve saati nedir, ödeme planı vade ve peşin seçenekleri neler?

        TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ilde toplam 357 taşınmazı satışa sunuyor. Satışa çıkarılan gayrimenkuller arasında 157 konut ve 200 iş yeri yer alıyor. Açık artırma yöntemiyle yapılacak satışlar, iki gün boyunca hem fiziki hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara'daki salonlarda düzenlenecek ihalelere internet üzerinden de teklif verilebilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. TOKİ'nin çok sayıda ili kapsayan bu kapsamlı satışına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:05
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        TOKİ, 35 ilde bulunan toplam 357 taşınmazı satışa sunuyor. Satışa çıkarılan konut ve iş yerleri, İstanbul ile Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla alıcılarını bulacak. Dileyen katılımcılar, ihaleye çevrim içi olarak da dahil olabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin, en az 50 bin TL’lik katılım teminatını yatırmaları gerekiyor. Peki, satışlar hangi tarihlerde ve nerede yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

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        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

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        TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

        Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

        4

        KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

        Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

        Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

        Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL

        Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

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        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

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