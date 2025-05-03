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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? TOKİ konut ve iş yeri satışı ödeme şartları ve detaylar

        TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? TOKİ konut ve iş yeri satışı ödeme şartları ve detaylar

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma yapılacak. İş yeri ve konutlardan oluşan satış İstanbul ve Ankara'da yapılacak olup, isteyenler çevrim içi olarak de teklif verebilecek. Gayrimenkul satışına dair detayları merak edenler resmi kurumdan gelecek açıklamaya odaklandı. Peki TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:15
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        1

        TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı gündemde. İki gün sürecek açık artırmaya katılmak isteyen adayların katılım teminatı ödemesi gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak fiziksel satışın yanı sıra çevrim içi teklif de verilebilecek. Peki TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? İşte, TOKİ konut ve iş yeri satışı ödeme şartları ve detaylar

        2

        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

        Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

        4

        KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

        Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

        Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

        Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL

        Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

        5

        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

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