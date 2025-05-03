TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? TOKİ konut ve iş yeri satışı ödeme şartları ve detaylar

TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı gündemde. İki gün sürecek açık artırmaya katılmak isteyen adayların katılım teminatı ödemesi gerekiyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak fiziksel satışın yanı sıra çevrim içi teklif de verilebilecek. Peki TOKİ 53 ilde 357 konut ve iş yeri açık arttırma satışı ne zaman? İşte, TOKİ konut ve iş yeri satışı ödeme şartları ve detaylar