        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 531 gayrimenkul (89 kon( ut ve 442 iş yeri satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman, ödeme planı ve peşin alım tablosu belli mi?

        TOKİ 40 ilde 89 konut ve 442 iş yerini satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde yer alan toplam 531 taşınmazı satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Satış kapsamında 89 konut ile 442 iş yeri, üç gün sürecek açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak. İlgilenenler, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de tekliflerini iletebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışının tarihleri ve ödeme planına dair detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:57
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde bulunan 89 konut ve 442 iş yerinden oluşan toplam 531 taşınmazı satışa sunuyor. Üç gün sürecek müzayede, Ankara ve İstanbul’daki TOKİ hizmet binalarında gerçekleştirilecek; dileyenler çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Satışa katılmak isteyenlerin ise satın almayı planladıkları gayrimenkulün bedeline bağlı olarak 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen katılım teminatını yatırmaları gerekecek. İşte, TOKİ’nin 40 ilde yapacağı 531 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…

        2

        TOKİ 40 İLDE 531 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışını 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da yapacak. Müzayede şu adreslerde düzenlenecek:

        Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

        TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul

        3

        GAYRİMENKULLER NEREDE?

        89 konut; Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de,

        442 iş yeri ise: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.

        4

        TOKİ 531 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

        42 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay vade ve yüzde 30 peşin 60 ay vade ile alınabilecek.

        89 konuta ise yüzde 25 peşin 120 ay vade ile sahip olabilecek.

        5

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 2.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 2.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 4.000.000 - 6.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

        Muhammen bedeli 7.000.000.- 9.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 600.000.-(Altıyüzbin) TL

        Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL ödenmesi gerekiyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
