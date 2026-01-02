Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde bulunan 89 konut ve 442 iş yerinden oluşan toplam 531 taşınmazı satışa sunuyor. Üç gün sürecek müzayede, Ankara ve İstanbul’daki TOKİ hizmet binalarında gerçekleştirilecek; dileyenler çevrim içi ortamdan da teklif verebilecek. Satışa katılmak isteyenlerin ise satın almayı planladıkları gayrimenkulün bedeline bağlı olarak 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen katılım teminatını yatırmaları gerekecek. İşte, TOKİ’nin 40 ilde yapacağı 531 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…