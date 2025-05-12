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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI! 2025 TOKİ Adana kura sonuçları isim isim liste sorgulama nasıl yapılır?

        TOKİ Adana kura çekimi canlı izle: 2025 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

        TOKİ Adana kura çekimi canlı izle ekranı erişime açıldı. Adana Merkez ilçelerinde (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2.132 konutun hak sahipleri belli oluyor. Çekilişin ardından TOKİ Adana kura sonuçları erişime açılacak. Peki, 12 Mayıs 2025 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:07
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        TOKİ Adana kura çekimi canlı yayın üzerinden takip ediliyor. Adana’nın Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için 2+1 ve 3+1 tipindeki konutların yer aldığı projelerin kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Peki, 12 Mayıs 2025 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte TOKİ Adana kura çekimi izleme ekranı ve tüm detaylar

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        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

        Adana Merkez ilçelerini kapsayan büyük TOKİ projesinin kura çekimi, 12 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda yapılacak.

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        Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek.

        TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÜÇ ETAPTAN OLUŞAN PROJEDE 2+1 VE 3+1 DAİRELER YER ALIYOR

        Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde hayata geçirilen projeler, üç ayrı etaptan oluşuyor.

        Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap Projesi: 294 adet 2+1 ve 686 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 980 konut,

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        Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap Projesi: 303 adet 2+1 ve 552 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 855 konut,

        Seyhan 3. Etap Projesi: Tamamı 3+1 olmak üzere toplam 297 konut şeklinde planlandı.

        Toplamda 2.132 konutun yer aldığı bu projelerde başvuru yapanlar, ilgili etaplara göre noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ev sahibi olma hakkı kazanacak.

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        PEŞİNAT VE TAKSİTLENDİRME SÜRECİ

        Söz konusu projede kurada konutu belirlenmeyen hak sahipleri, Adana Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) 4.100/ 250.000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecek.

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        Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacak. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.

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