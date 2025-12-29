Habertürk
        TOKİ Adıyaman kurasına katılacak isimler açıklandı! TOKİ Adıyaman konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi

        TOKİ Adıyaman kurasına katılacak isimler belli oldu! İşte TOKİ Adıyaman konut başvurusu kabul ve reddedilenler listesi

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile Adıyaman'ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde 1+1 ve 2+1 seçenekli toplam 6 bin 620 konut yapılacak. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Adıyaman kura sonuçları için geri sayıma geçti. Bekleyiş sürerken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sitesi üzerinden konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece TOKİ Adıyaman kurasına katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Ayrıca ''TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları da yanıt buldu. İşte, 2025 TOKİ Adıyaman konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...

        Giriş: 29.12.2025 - 07:10 Güncelleme: 29.12.2025 - 07:10
        1

        TOKİ konut başvurusu yapan Adıyamanlılar dikkat! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kura, Adıyaman’da çekilecek. ‘’TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta?’’ soruları yanıt buldu. Geri sayım devam ederken Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet sayfası üzerinden konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesini paylaştı. Böylece Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 620 konut için kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belli oldu. İşte, 2025 TOKİ Adıyaman konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi…

        2

        TOKİ ADIYAMAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek.

        TOKİ Adıyaman kura çekimi, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak çekiliş, saat 11.00'de başlayacak.

        3

        ADIYAMAN’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde toplam 6 bin 620 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 5000

        Besni 300

        Çelikhan 100

        Gerger 250

        Gölbaşı 200

        Kahta 700

        Samsat 20

        Tut 50

        4

        TOKİ ADIYAMAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden Adıyaman’da inşa edilecek 6 bin 620 konut için başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.

        Listede yer alan adaylar, kuraya katılamayacaklar.

        TOKİ ADIYAMAN KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TOKİ ADIYAMAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

        Adıyaman’ın Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

        Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, Adıyaman konut kurasına katılmaya hak kazandı.

        TOKİ ADIYAMAN KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TOKİ kura sonuçlarının, çekilişler tamamlandıktan hemen sonra erişime açılması bekleniyor.

        Buna göre TOKİ Adıyaman kura sonuçları, 29 Aralık Pazartesi günü sisteme yüklenecek. Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        7

        TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        TOKİ başvuru sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
