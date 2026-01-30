Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 2026: TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Aksaray kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Aksaray kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

        500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura sırası Aksaray'a geldi. Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 353 konut için hak sahibi belirleme kurası 30 Ocak Cuma bugün yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından TOKİ Aksaray kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Aksaray TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Aksaray kura çekimi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Aksaray’da kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Aksaray kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Çekiliş sonrası TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Aksaray TOKİ kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? İşte, canlı yayın linki ve TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Aksaray kura çekimi, 29 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

        Saat 11.00'de başlayacak çekiliş, Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Aksaray kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Aksaray kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AKSARAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Aksaray’ın Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde toplam 2 bin 353 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Merkez Helvadere 79

        Merkez Sağlık 126

        Merkez Yenikent 110

        Ağaçören 79

        Eskil 190

        Eskil Eşmekaya 94

        Gülağaç 43

        Gülağaç Demirci 50

        Güzelyurt 94

        Güzelyurt Ihlara 94

        Ortaköy 190

        Sarıyahşi 94

        Sultanhanı 110

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
