        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2026: 2 bin 353 konut TOKİ Aksaray kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Aksaray kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Aksaray 2 bin 353 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        30 Ocak 2026 Cuma günü Aksaray'da TOKİ kura heyecanı yaşandı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aksaray'da inşa edilecek 2 bin 353 sosyal konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Peki, TOKİ Aksaray kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Aksaray kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 08:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 08:08
        1

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde Aksaray etabının kura heyecanı sona erdi. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 30 Ocak 2026 Cuma günü çekildi. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 2 bin 353 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Aksaray kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 30 Ocak 2026 TOKİ Aksaray kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Aksaray kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü Aksaray Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.

        Saat 11.00'de başlayan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi.

        3

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Aksaray kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ AKSARAY KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Aksaray kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AKSARAY KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AKSARAY’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Aksaray’ın Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi ve Sultanhanı ilçelerinde toplam 2 bin 353 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1000

        Merkez Helvadere 79

        Merkez Sağlık 126

        Merkez Yenikent 110

        Ağaçören 79

        Eskil 190

        Eskil Eşmekaya 94

        Gülağaç 43

        Gülağaç Demirci 50

        Güzelyurt 94

        Güzelyurt Ihlara 94

        Ortaköy 190

        Sarıyahşi 94

        Sultanhanı 110

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        8

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
